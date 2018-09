Primo acuto del San Marco: vittoria sul campo della Lorese

Bella affermazione del San Marco nel prestigioso campo della Lorese.

I ragazzi di Mister Locci si impongono di misura dimostrando un grande carattere e buone trame di gioco.

Al 2′ Gelli non approfitta di un errore difensivo e si fa recuperare in extremis prima del tiro.

Al 4′ punizione dalla distanza di Banchetti di poco sopra la traversa.

Al 25′ occasioni da una per il San Marco con assist di Gelli su Stocchi il cui tiro è respinto con bravura da Nocentini.

Al 30′ bella conclusione di Giannini e Pasqui respinge.

Al 35′ dubbio in area di rigore dei locali per atterramento di Stocchi: il direttore di gara sorvola.

Al 44′ calcio di rigore per la Lorese: calcia Bracci e Pasqui respinge facendosi per il fallo commesso.

Nella ripresa parte subito forte il San Marco.

Al 48′ passa in vantaggio con bellissimo pallonetto di Gelli dal limite dell’ area.

Al 55′ occasione per la Lorese con Bracci che non riesce al concludere in porta da buona posizione.

Al 60′ ancora Bracci che calcia di precisione colpendo la traversata.

La Lorese trova il pari all’ 83 su carambola in area di porta e sfortunata deviazione di Marcucci.

I giallo blu ci credono e si riportano in vantaggio all’ 86′ con Alunno, servito da bel lancio di Magnanini, che supera il portiere e segna a porta vuota.

LORESE: Nocentini, Notturni, Boncompagni, Semplici, Bracci, Chisci, Marchi (62′ Valentini), Parisi, Checchi (54′ Bonchi), Giannini, Desiderio.

A disposizione: Cardinali, Salvadori, Solari, Berti, Posfortunato, Poggesi, Parri.

Allenatore: Borghesi Silvio.

SAN MARCO: Pasqui, Barbagli, Stocchi, Terracciano, Magnanini (86′ Santini), Marcucci, Angioli (75′ Vannutelli), Bruschi, Gelli (70′ Vestri, 88′ Bacci), Banchetti, Alunno.

A disposizione: Gallorini, Faralli, Dei, Palazzini, Passarella.

Allenatore: Locci Gianluca

Arbitro: Bisceglia Claudio (sez. Firenze).

RETI: 48′ Gelli, 83′ autorete Marcucci, 85′ Alunno.

