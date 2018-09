Presentazione soft per l’Arezzo. Cutolo, Foglia, Luciani e Cenetti i più applauditi

E’ stata una presentazione insolita sia nella location quanto e soprattutto nella forma. Con la città ancora sconvolta dalla notizia della morte dei due dipendenti dell’Archivio di stato. Una presentazione quanto mai soft e dai toni dimessi come ha spiegato il vicepresidente Massimo Anselmi in apertura.

“Ci siamo confrontati anche con l’amministrazione comunale e alla fine abbiamo deciso di non rinviare questo appuntamento durante il quale abbiamo ricordato i due aretini morti questa mattina. Il nostro pensiero va anche alle loro famiglie“. L’Arezzo tra l’altro ha anche chiesto di poter giocare con il lutto al braccio martedì a Pisa.

Via poi alle presentenzioni. Dallo staff medico a quello tecnico passando per i dirigenti. “Nella mia esperienza vi giuro che non ho mai trovato un gruppo come questo, composto bene e sapientemente guidato da Alessandro Dal Canto” ha detto il diggì Pieroni.

“Dobbiamo cercare di fare una stagione estremamente concreta cercando di portare a casa il massimo da ogni partita” ha poi aggiunto il tecnico.

Spazio poi alla sfilata dei giocatori della prima squadra sul palco. Tra i più applauditi senza alcun dubbio il capitano Aniello Cutolo ma anche Luciani, Foglia e Cenetti, i giocatori dell’impresa totale. E poi l’aretino Carlo Pelagatti tornato in amaranto convinto dal progetto illustratogli da Ermanno Pieroni.

“Cosa vorrei da questa stagione? Che questa squadra possa continuare a giocare così – ha detto La Cava ai microfoni dei giornalisti – gli sponsor? Stanno proprio bene su queste maglie. Massimo Anselmi ha svolto un gran lavoro“.



