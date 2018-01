Poker di acquisti per l’Arezzo. Borra torna alla Virtus Entella

Quattro volti nuovi in casa Arezzo alla ripresa degli allenamenti. A Le Caselle per la prima seduta di lavoro del 2018 non sono mancate le novità.

All’appello mancavano Daniele Borra, Giacomo Cenetti e Mattia Corradi. Il primo non poteva rispondere presente all’appello visto che è tornato alla Virtus Entella società proprietaria del cartellino che lo aveva ceduto per il secondo anno consecutivo in prestito all’Arezzo.

Per i due centrocampisti motivazioni completamente diverse. Corradi in particolar modo avrebbe chiesto un permesso e sarà di nuovo in gruppo a partire da domani. Così almeno spiegano da Viale Gramsci.

Per quanto riguarda gli acquisti ecco Samuele Perisan, portiere classe 1997, arrivato in prestito dall’Udinese dopo aver difeso la porta della Triestina.

Ecco poi il terzino destro Matteo Belvisi, classe 1997, con un passato tra le fila di Frosinone e Latina. Era svincolato dopo aver vestito fino a novembre la maglia del Latina. Di fatto il suo arrivo potrebbe aprire le porte alla possibile partenza di uno tra Luciani e Talarico.

Per la mediana c’è l’esperto Francesco Mazzarani, classe 1986. Un giocatore con oltre 200 partite fra i professionisti con le maglie di Cisco Roma, Celano, Viterbese, Atletico Roma, Barletta, Aprilia, Matera, Benevento e Lupa Roma. Mazzarani tra l’altro può giocare anche in difesa.

In attacco arriva Leandro Campagna. Originario di Latina, classe 1994, il suo curriculum parla di Frosinone, Parma, Barletta, Melfi, Latina e Catanzaro (con 13 presenze e 1 gol).