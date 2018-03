Playoff e playout, il regolamento dall’Eccellenza alla Terza categoria

A poche giornate dal termine dei campionati occorre ripassare attentamente il regolamento su playoff e playout dei dilettanti. Dall’Eccellenza alla Seconda Categoria ecco cosa può accadere per la salvezza e la promozione in categoria superiore. E’ bene ricordare che in Eccellenza, Promozione e Prima Categoria sono previste tre retrocessioni, in Seconda solo due.

Il regolamento dei play-off (dall’Eccellenza alla Terza Categoria). Gli spareggi per la promozione riguarderanno le squadre classificate dalla seconda alla quinta posizione. Attenzione però: in caso di arrivo a pari merito verranno presi in considerazioni dapprima gli scontri diretti, la differenza reti negli scontri diretti, la differenza reti in campionato, i gol fatti in campionati e in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

La forbice dei 10 punti. Se il distacco tra la 2° e la 5° fosse pari o superiore a 10 punti, la seconda della classe accederà al turno successivo. Se invece tra la 3° e 4° ci fossero 10 o più punti di distacco, la terza della classe accederà alla finale contro la seconda in classifica in campo neutro. Se tra la 2° e la 3° vi fossero 10 o più punti, la seconda in classifica risulterà vincente dei play-off. Le partite verranno disputate in casa delle squadre meglio classificate – tranne la finale – e se dopo il 90′ il punteggio fosse in parità si procederà ai tempi supplementari. Se la parità dovesse persistere accederà al turno successo la squadra meglio classificata.

Il regolamento dei play-out dall’Eccellenza alla Prima Categoria. Parteciperanno le ultime quattro classificate, mentre l’ultima della classe retrocederà direttamente. Le squadre si affronteranno in gara unica in casa della meglio classificata. In caso di parità dopo il 90′ e i tempi supplementari si salverà la squadra meglio classificata. Il regolamento prevede che la quintultima affronti la penultima, mentre la quartultima affronterà la terzultima.

La forbice dei 10 punti. Se il distacco tra la quintultima e la penultima fosse pari o superiore ai 10 punti, la penultima retrocederà direttamente. Se invece il distacco tra la quartultima e la terzultima fosse superiore o pari a 10 punti, la terzultima retrocederà direttamente insieme a penultima e ultima. In totale retrocederanno tre formazioni per quanto riguarda i campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Cosa cambia per la Seconda Categoria. Sono previste due retrocessioni che riguarderanno l’ultima della classe e la perdente dei playout. Gli spareggi per non retrocede, se non dovesse attivarsi la forbice, interesseranno quattro formazioni. In programma 90′ al termine dei quali in casi di parità si disputeranno due tempi supplementari. Se dovesse persistere il segno X si salverà la squadra meglio classificata.

La forbice dei 10 punti. In caso di 10 o più punti di distacco tra la terzultima e la penultima non di disputeranno i playout e la penultima retrocederà direttamente.

Niente playout nemmeno se dovesse esserci 10 o più punti tra la quintultima e la penultima. La penultima affronterà la squadra perdente il playout tra quartultima e terzultima.

Se la forbice dovesse presentarsi tra la quintultima e la penultima e tra la squadra quartultima classificata e la terzultima non sarà effettuata nessuna gara di playout, si disputerà direttamente lo spareggio tra la squadra terzultima classificata e la penultima.

