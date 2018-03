Playoff e playout, il quadro in Eccellenza. A 180′ dal termine due aretine in corsa per la salvezza

La posizione delle aretine. La Baldaccio Bruni (38 punti) non ha più nulla da chiedere al campionato. Sette punti di vantaggio dalla zona rossa, otto dal primo posto utile per entrare nei playoff a due giornate dal termine. I biancoverdi sono in una sorta di limbo dal quale nessuno può farli uscire. Gli ultimi due impegni prevedono nell’ordine il derby aretino in casa della Bucinese domenica 8 aprile e nell’ultima giornata la visita dell’Aglianese in odore di ritorno in serie D ad Anghiari. 180′ che serviranno anche a lanciare qualche giovane.

Situazione diametralmente opposta per Bucinese e Castiglionese. I gialloviola (31 punti) di Gennaioli sono fuori dalla zona rossa anche se ancora appaiati alla Lastrigiana che occupa il quintultimo posto. Non sono ammessi passi falsi anche se gli avversari degli ultimi 180′ sono Fortis Juventus, in trasferta, e Zenith Audax in casa. Un avversario in zona playoff prima e subito dopo una squadra a cui mancherebbe un punto per la matematica salvezza. Non va meglio alla diretta concorrente della Castiglionese. I biancorossi devono affrontare il Valdarno settimo della classe e il Badesse penultimo a rischio esclusione playout. Due formazioni che vorrebbero evitare la forbice.

La Bucinese (28 punti) può sperare nella salvezza diretta ma serve un miracolo. Le avversarie nell’ultimo turno sono abbordabili perché c’è una Baldaccio Bruni salva e un Jolly Montemurlo già retrocesso. Con sei punti la salvezza senza playout è realizzabile ma serve poi sperare in due passi falsi di Badesse (24 punti) e una tra Lastrigiana e Castiglionese.

Tutto questo salvo ovviamente penalizzazioni per il caso combine riguardante le partite della scorsa stagione.

Ecco la tabella relativa alla corsa per la salvezza, in maiuscolo le partite in trasferta.

punti 14° giornata 15 giornata 11 – Castiglionese 31 FORTIS JUVENTUS Zenith Audax 12 – Lastrigiana 31 Valdarno BADESSE 13 – Bucinese 28 Baldaccio Bruni JOLLY M. 14 – Antella 99 27 Badesse SIGNA 15 – Badesse 24 ANTELLA 99 Lastrigiana 16 – Jolly M. ⇓ 10 SESTESE Bucinese

Ma qual è la situazione per i playoff nel girone B? La forbice di 10 punti al momento è presente come mostra la classifica tra la seconda (Porta Romana) e Valdarno (settima). Ciò comporterebbe il passaggio alla semifinale della quarta in classifica (Fortis Juventus o Sestese). La sesta (Grassina) riuscirebbe a restare dentro il margine. Se il campionato terminasse oggi la seconda e la terza andrebbero allo spareggio per decretare chi affronterà la vincente tra la quinta e la sesta in classifica. La terza aspetterà la quarta in classifica come da regolamento.

