Ok della Lega: Pisa-Arezzo in campo martedì alle 20:45

E’ arrivato l’ok della Lega Pro all’anticipo di Pisa-Arezzo. Il derby tra amaranto e nerazzurri verrà disputato martedì 25 settembre alle 20:45. Alla fine la richiesta delle due società è stata accolta.

Arezzo e Pisa infatti domenica resteranno a riposo visto che gli amaranto avrebbero dovuto affrontare al Comunale la Pro Vercelli, i nerazzurri il Siena fuori casa. Da qui l’idea di anticipare il derby in programma originariamente mercoledì 26 in notturna.

Impossibile giocare domenica dato che quello è il giorno in cui possono essere disputate solo le partite del secondo turno del girone A. La scelta è ricaduta sul primo giorno utile successivo, quindi martedì 25 (lunedì c’è il posticipo Carrarese-Juventus U23).

Ecco il secondo derby di fila, ma soprattutto la sfida contro l’ex capitano Davide Moscardelli già decisivo in Coppa e in campionato. Nelle prossime ore prenderà il via la prevendita per il settore ospiti dell’Arena Garibaldi.

L’Arezzo ha chiesto di poter scendere in campo con il lutto al braccio. Un gesto per ricordare i due dipendenti dell’Archivio di stato che hanno per la vita questa mattina. Questa sera durante la presentazione della prima squadra verrà osservato un minuto di raccoglimento.

L’Arezzo dopo la trasferta di Pisa esordirà in casa domenica 30 settembre con l’Arzachena (ore 14:30).

Articoli correlati:

Serata amaranto all’Arena Eden: l’Arezzo si presenta ai suoi tifosi

Twitter @MatteoMarzotti