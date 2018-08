Pelagotti sempre più vicino. L’agente di Floro: “Conta il progetto prima ancora della categoria”

Mentre Alberto Pelagotti è segnalato ad un passo dall’Arezzo c’è il sogno Floro Flores che non tramonta. Difficile, forse quasi impossibile, riportare in amaranto la punta.

Per Pelagotti, portiere classe 1989, si parla di un accordo ormai imminente che andrà a completare il reparto del Cavallino. Oltre alla sua firma è attesa nelle prossime ore quella del difensore Borghini e forse di un altro centrale esperto. Ai saluti invece il giovane Ricci (Jesina) e Cenetti (Cuneo e Reggio Audace).

E intanto il sogno Floro Flores resta in piedi. La rescissione di contratto con il Chievo è confermata dall’agente del giocatore, Fogliamanzillo. “Ci siamo presi alcuni giorni di tempo per riflettere – spiega il procuratore – a cosa puntiamo? Ad un progetto serio prima di tutto. Non è una questione di categoria ma di un programma solido in cui mettersi in gioco“.

