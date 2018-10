Pelagotti eroe del derby: “Sapevo dove Cianci avrebbe calciato il rigore”

“Sapevo dove Cianci avrebbe calciato il rigore“. Alberto Pelagotti, il portiere amaranto eroe del derby, svela un piccolo segreto che gli ha permesso di mantenere la propria imbattibilità al Franchi.

“Sinceramente non so se c’era il rigore – commenta Pelagotti a fine partita – a mio avviso l’arbitro ha fischiato a favore loro in alcune situazioni. Come ho intuito il rigore di Cianci? Grazie al nostro preparatore dei portieri. Mi aiuta a preparare ogni partita visionando i video sui prossimi avversari . Sapevo dove avrebbe potuto calciarlo. Poi poco prima del rigore il mio preparatore si è alzato dalla panchina e mi ha fatto un gesto e li ho capito”.

C’era il rischio lo vedesse anche Cianci…

Dopo Lucca e Pisa sei stato autore di un’altra prova decisiva per il risultato dell’Arezzo non trovi?

“Cerco di dare il massimo sia in allenamento che in partita. Gli stimoli non mi mancano. Il mio obiettivo è tornare in serie A, non so in che modo ma vorrei tornarci e sicuramente vincere con l’Arezzo”.