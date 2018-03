Pavanel: “Salvezza ancora possibile”. Novità nel 3-5-2 dell’Arezzo

“Evitare i playout è dura, da qui in avanti dobbiamo pensare solo a ottenere il maggior numero di punti possibili“. E’ il pensiero di Massimo Pavanel. Il tecnico amaranto parte dal -6 in classifica inflitto poche ore fa all’Arezz0.

“Pensavamo arrivassero quattro punti di penalità – spiega Pavanel – invece ne sono arrivati sei. Salvarsi senza playout lo ritengo molto molto difficile perché arriverà un’altra penalizzazione a breve. Ci sono ancora 27 punti in palio, pensiamo a farne il maggior numero possibile evitando la forbice”.

Che avversario si aspetta?

“Hanno perso contro una signora squadra come il Monza disputando una buona partita. Erano reduci da sette risultati utili consecutivi. Non dobbiamo fare l’errore di pensare ai nostri avversari”.

Il 3-5-2 viaggia verso la conferma?

Cellini è pronto per giocare dal primo minuto?

“Viene da un infortunio importante e da un’operazione che ne ha rallentato il rientro in campo – aggiunge Pavanel – ad oggi per il suo stato di forma lo vedo maggiormente utile quando entra a partita in corso perché soprattutto nei minuti iniziale serve maggiore forza dovendo fronteggiare la fisicità degli avversari”.