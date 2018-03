Pavanel: “Puniti da due errori evitabili. Da qui in avanti saranno tutte finali” VIDEO

Sperava in un esito diverso Massimo Pavanel alla luce soprattutto del primo tempo disputato dai suoi ragazzi in quel di Viterbo. A complicare le cose in vista dello scontro diretto con il Gavorrano ci si è messo il problema fisico di Moscardelli.

“Nell’ultimo periodo ha dovuto fare i conti con una infiammazione – ha detto Pavanel parlando di Moscardelli – ci siamo confrontati negli ultimi giorni. Gli ho chiesto come stava. Sinceramente avevo qualche dubbio però alla fine ho scelto di mandarlo in campo dall’inizio. Mi assumo la responsabilità di quesa scelta. Con il senno di poi è chiaro che avrei fatto altrimenti. Speriamo non sia nulla di grave”.

Un buon primo tempo quello della formazione amaranto, punita ad inizio ripresa dalla doppietta di Jefferson

“La squadra ha giocato un gran primo tempo – ha proseguito Pavanel – non siamo riusciti a fare altrettanto nella ripresa. In entrambe le occasioni da gol della Viterbese abbiamo concesso troppo spazio ai nostri avversari. Due leggerezze che paghiamo a caro prezzo. Purtroppo è un periodo che ci gira così. Non basta lottare 90′ dobbiamo combattere fino al 95′. Dobbiamo capire questa cosa perché da qui alla fine saranno tutte delle finali“.

La prima finale è quella di sabato prossimo quando il Gavorrano arriverà al Comunale.

“Una sorta di spareggio che non possiamo sbagliare – ha ribadito Pavanel – da lunedì torneremo in campo e dovremo fare anche la conta dei ragazzi. Non parlo solo di Moscardelli. Varga sarà impegnato con l’under 21 slovacca e anche Muscat potrebbe rispondere alla convocazione della nazionale maltese”.



