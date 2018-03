Pavanel: “Facciamo parlare il campo”. Arezzo con il 3-5-2 e tanti ballottaggi aperti

Varga in nazionale, Moscardelli infortunato, Benucci influenzato e Muscat che tornerà per sottoporsi ad esami medici. Ieri sera il difensore è uscito prima del tempo nella sfida tra Malta e Lussemburgo. In giornata si sottoporrà ad alcuni accertamenti. Se saranno esclusi problemi fisici Muscat domani potrebbe anche scendere in campo. “Proveremo a compiere un miracolo” ha detto Pavanel.

“Dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo – afferma il tecnico amaranto – mancherà Moscardelli per la prima volta in stagione. Mi auguro che ci sia una assunzione di responsabilità da parte della squadra e chi dovrà sostituire gli assenti o entrare a partita in corso si faccia trovare pronto. Si aprono alcuni ballottaggi. Le scelte saranno dettate dalle caratteristiche dell’avversario e dalla partita che andremo a disputare”.

Chi non potrà rispondere presente all’appello?

“Ferrario è rientrato e potrebbe venire in panchina. Varga è in nazionale mentre questa mattina si è fermato Benucci a causa di un attacco influenzale. Cenetti dovrà essere valutato perché non si è potuto allenare negli ultimi tre giorni, e poi c’è Moscardelli”.

Campagna, Cellini, Regolanti e Di Nardo. Chi affiancherà Cutolo in attacco?

“Campagna e Cellini per caratteristiche sono due giocatori che possono darci una mano quando abbiamo campo aperto o ci sono spazi stretti – prosegue Pavanel – Regolanti e Di Nardo sono più fisici. Domani credo proprio che dovremo essere bravi nel cercare di scardinare la loro difensiva. Nelle ultime partite l’assetto del Gavorrano è stato molto solido. Poi la partita potrà portare a diverse situazioni e a quel punto serviranno caratteristiche diverse per variare”.

Andando verso la conferma del 3-5-2 chi potrà ricoprire il ruolo di centrale in difesa?

“Valuteremo nelle prossime ore Muscat sperando possa darci una mano – spiega Pavanel – abbiamo anche delle alternative. Semprini è cresciuto molto e può ricoprire quel ruolo. Anche Talarico può giocare nella difesa a tre. Servirà l’esperienza di tutti quei giocatori che hanno già giocato partite importanti come quella di domani”.

Che avversario si aspetta?

“Favarin da quando è arrivato ha cercato di dare solidità, una quadratura, alla propria squadra. A gennaio sono arrivati giocatori di categoria che si sono inseriti in un contesto rodato. Sarà una gara tosta. Non credo che avendo giocato il turno infrasettimanale avranno problemi. Non ci sarà Vitiello, un giocatore per loro importante, così come lo è Moscardelli per noi”.

Sulle accuse e critiche mosse dal Gavorrano che idea si è fatto?

“Mi hanno fatto un brutto effetto – confessa Pavanel – noi siamo già stati penalizzati a sufficienza. Siamo stati fermi per un mese e a breve arriveranno altre penalizzazioni. Capisco il loro punto di vista ma qui ad Arezzo ci sono persone che hanno messo in campo passione ogni giorno. Svantaggi da certe decisioni? Io credo che in campo vincerà il più bravo. Da parte nostra non vediamo l’ora inizi la partita”.

