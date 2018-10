Passaggio di consegne da Borselli ad Amatucci. Il 12 ottobre la fascia di OA a Cutolo

All’assemblea dei soci è stato ufficializzato il passaggio di consegne ai vertici di Orgoglio Amaranto. Roberto Cucciniello, che ricopre ancora gli incarichi di consigliere d’amministrazione della Ss Arezzo e di Slo della società, ha introdotto il messaggio di saluto di Duccio Borselli.

L’ex presidente ha guidato OA in un periodo difficilissimo per il calcio aretino, riuscendo a coagulare energie e risorse economiche che sono state decisive per evitare il fallimento. Lo striscione che la curva Minghelli dedicò a lui e Cucciniello resta uno dei riconoscimenti più importanti all’impegno del comitato, sottolineato anche nell’assemblea di ieri.

Hanno poi preso la parola Marco Amatucci e Francesco Chiericoni, neoeletti presidente e vice di OA, i quali hanno illustrato i programmi sul tavolo per il prossimo futuro.

Oltre a lavorare per rendere più solido l’azionariato popolare aretino, punto di riferimento per gli altri trust italiani, verrà portato avanti con convinzione il progetto WeAr, che si sta articolando in varie direzioni e che mira a valorizzare il made in Arezzo anche al di fuori dei confini locali.

Rilanciata l’opportunità di OA Lab, una fucina di idee aperta a tutti coloro che hanno proposte e iniziative da suggerire al comitato per alzare il livello di partecipazione della tifoseria alla vita della società di calcio.

A tal proposito, è stata annunciata per venerdì prossimo, 12 ottobre, la cerimonia di consegna a Nello Cutolo della fascia di capitano votata dalla gente, che ha potuto scegliere tra 44 bozzetti fatti pervenire al comitato per partecipare al concorso. La serata si svolgerà a Villa Severi con buffet, musica e intrattenimento. La fascia sarà consegnata anche ai capitani delle giovanili, dell’Arezzo calcio femminile e delle giovanili femminili.