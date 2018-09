Pari tra proteste e occasioni quello di Bibbiena-Pontassieve (0-0)

Finale 0 a 0, ma al contrario di quanto dica il tabellino la gara tra Bibbiena e Pontassieve è stata aperta e vivace con le due squadre che hanno cercato la vittoria. Ai punti avrebbero meritato di vincere i padroni di casa, avendo creato specie nel primo quarto d’ora tre occasioni da goal piuttosto nitide, alla quali ha replicato il Pontassieve al 1’ del secondo tempo. A venti minuti dal termine è stato negato un evidente penalty ai rossoblù che poteva sbloccare la gara. Poi la girandola di sostituzioni e la stanchezza del precampionato hanno fatto scemare l’intensità della gara senza altri grandi sussulti da ambo le parti. Buona nell’insieme la gara dei locali che comunque devono trovare ancora i giusti meccanismi con i nuovi arrivati e la fluidità di giuoco quando le gambe saranno più sciolte. Da rimarcare che mister Innocenti non ha potuto schierare Falsini, Santamaria e Borsi per piccoli fastidi muscolari. Passiamo alla cronaca: al 3’ passaggio indietro ospite per Salucci, Andreini ci crede e si invola verso il numero uno avversario arrivandoci a tu per tu, la palla colpita dalla punta bibbiense si alza sorvolando la traversa. Occasione per il Bibbiena. Al 15’ il nuovo innesto Galantini parte da centrocampo con convinzione arrivando a pochi metri da Salucci, taglio al centro dove per pochi centimetri non arriva alla deviazione vincente sempre Andreini. Altra grossa occasione sfumata. Al 16’ è la volta della new entry Fontana, volata in contropiede tiro al volo di destro e Salucci respinge la forte conclusione di pugno. Terza occasione nel primo quarto d’ora. Al 20’ si fa vivo il Pontassieve che crossando dal fondo costringe Santicioli alla parata in due tempi. Al 1’ del st il Pontassieve con un lancio lungo scavalca il centrocampo e mette Yasser davanti a Santicioli che sulla conclusione si distende di piede salvando il risultato. Negli ultimi venti minuti il Bibbiena pur affaticato ci riprova, prima con Fontana che supera il proprio controllore dentro l’area, viene atterrato. Rigore evidente con legittime proteste del pubblico locale, che il direttore di gara trasforma in punizione da fuori area piazzando la sfera almeno cinque metri all’indietro, negando un’ottima possibile occasione per il vantaggio. Al 36’ sempre Fontana su tuffa in area per colpire di testa il proprio marcatore ci mette il piede colpendo la punta bibbienese e la palla si alza sopra la traversa. Al 47’ è la volta del nuovo entrato Venturi che prova di sinistro dalla distanza, tiro potente ma sopra la traversa. Finisce la gara sul pari che accontenta più gli ospiti che non i locali, lasciando il passaggio del turno di Coppa tutto da decidere. Domenica prossima Bibbiena impegnato nel secondo turno nel derby in quel di Soci, compagine costruita per tentare il salto di categoria e banco di prova impegnativo.

