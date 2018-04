Pallone d’oro dei dilettanti, la semifinale tra i migliori attaccanti

Ha preso il via ieri sera la terza e ultima semifinale per il Pallone d’Oro dei dilettanti.

E’ il turno degli attaccanti. In corsa il capocannoniere del girone E di Prima categoria Alex Ceramelli, classe 1997 in forza al Soci Casentino.

C’è poi Nicholas Dati, attaccante arrivato la scorsa estate a Subbiano. Per l’Eccellenza avanti tutta per Nicola Terzi, tra i migliori bomber nel massimo torneo regionale con la Baldaccio Bruni.

Come votare. Dovete andare sulla pagina Facebook del Gran Galà del Calcio Dilettanti Aretino. Tenete premuto il “LIKE” fino a quando non compaiono le emoticon, scegliete quella abbinata al giocatore preferito.

Attenzione!!! I voti saranno riconteggiati e controllati al termine della votazione. Sono validi i voti di account che sarà possibile verificare, tutti gli altri saranno ritenuti nulli e quindi non conteggiati. Non sono valide le emoticon inserite come commento al post.

E a proposito della Baldaccio c’è un altro biancoverde che era in corsa per il Pallone d’Oro e che ha strappato il pass per la finale. Si tratta di Jody Zurli che ieri sera ha vinto la semifinale tra i centrocampisti.

