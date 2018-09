Orgoglio Amaranto al voto per rinnovare il consiglio direttivo. Ecco tutte le candidature

Il comitato Orgoglio Amaranto rende noto che nella giornata di venerdì prossimo, 14 settembre, si svolgeranno dalle ore 18 alle ore 22 le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo, che sarà composto da 11 membri. Avranno diritto al voto coloro che sono in regola con il tesseramento per l’anno in corso, i quali potranno esprimere 5 preferenze. Al termine delle operazioni di voto sarà effettuato lo spoglio e comunicato il risultato definitivo. Si informa inoltre che sarà possibile degustare un aperitivo a offerta libera.

Questa la lista dei candidati (in ordine alfabetico)

Marco Amatucci

Duccio Borselli

Elia Cencini

Enrica Cherici

Francesco Sebastiano Chiericoni

Roberto Cucciniello

Daniele Farsetti

Stefano Farsetti

Federico Frappi

Luca Gallini

Mauro Guerri

Andrea Pernici

Paolo Zoeddu

Il comitato invita tutti gli iscritti a prendere parte alle votazioni.

