OA: ecco la fascia da capitano scelta dai tifosi

E’ questo il bozzetto che ha avuto il maggior numero di preferenze e che quindi diventerà la fascia di capitano ufficiale dell’Arezzo per la stagione 2018/19. Domina, ovviamente, il colore amaranto, mentre i bordi sono amaranto, neri e bianchi. Al centro campeggia il logo della Società Sportiva Arezzo, contornato dalle iniziali NC di Nello Cutolo e dal numero 10. Sullo sfondo le immagini stilizzate dei tifosi con le bandiere in mano a rappresentare simbolicamente il comitato Orgoglio Amaranto, promotore di questa iniziativa in collaborazione con la Ss Arezzo e con lo sponsor tecnico Joma.



Domenica, prima della partita contro l’Arzachena, hanno votato in 357. Il bozzetto numero 28, poi risultato vincitore, ha totalizzato 57 preferenze, appena una in più del bozzetto numero 8 e undici in più del bozzetto numero 10. Al di là dei risultati, il comitato ha constatato con grande piacere la partecipazione dei tifosi alle operazioni di voto, segnale di un interesse sempre vivo verso la squadra della città e verso i colori amaranto.

La fascia, messa subito in produzione, sarà consegnata a Nello Cutolo e ai capitani delle formazioni giovanili, dell’Arezzo calcio femminile e delle squadre giovanili dell’Acf Arezzo, nel corso di una cerimonia che si svolgerà nel mese di ottobre a Villa Severi, con orari e modalità che verranno resi noti nei prossimi giorni.

Orgoglio Amaranto, oltre a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, annuncia che venerdì prossimo, 5 ottobre, si svolgerà l’assemblea dei soci per la presentazione del nuovo consiglio direttivo. L’assemblea si terrà alle ore 21 presso la sede dell’Arbitro club. Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare.

