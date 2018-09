Niente ripescaggi: Arezzo nel girone A, oggi i calendari

Niente ripescaggi in serie B che non muta format e resta quindi a 19 squadre. A stabilirlo il Collegio di Garanzia del Coni con un voto non unanime e con il voto contrario del presidente Fratini. Siena, Pro Vercelli, Ternana, Novara e Catania restano quindi in serie C.

Al termine del consiglio direttivo della Lega Pro è arrivata questa nota stampa. Un comunicato con il quale la Lega Pro esprime tutta la propria perplessità “in assenza della certezza delle regole che governa il sistema calcistico, ha manifestato l’impossibilità di iniziare un campionato. Ciononostante, nel rispetto della competizione sportiva, dei calciatori, delle società sportive e dei tifosi, ha deliberato l’approvazione dei gironi e la presentazione dei calendari, lasciando impregiudicati i diritti delle società ad agire a tutela dei propri interessi e confidando che gli organi della giustizia sportiva ripristinino il rispetto delle regole”.

Diramati i gironi. La Lega Pro ha nel frattempo diramato i gironi e come da copione l’Arezzo torna nel gruppo A composto da Albissola, Alessandria, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Gozzano, Juventus U23, Lucchese, Novara, Olbia, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Piacenza, Pro Vercelli, Robur Siena e Virtus Entella.

Alle 11:30 i calendari. Saranno stilati nella sede della Lega Pro a Firenze i calendari che a questo punto vedranno la prima giornata fissata (molto probabilmente) per martedì 18 e mercoledì 19 settembre.

Twitter @MatteoMarzotti