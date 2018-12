Il brindisi di Natale degli arbitri aretini. Cerofolini: "Aspettiamo il ritorno in A di un nostro fischietto"

Una serata di festa per la sezione Aia di Arezzo che si è riunita per la cena di Natale per il consueto scambio di auguri e non solo. Non poteva mancare all'appuntamento Marcello Nicchi, numero uno dell'associazione italiana, con un passato anche da ex presidente della sezione aretina.

"E' la festa di tutte i nostri associati e delle loro famiglie - spiega Sauro Cerofolini - siamo davvero contenti di avere con noi il presidente Nicchi ma anche il presidente regionale e moltre altre autorità tra cui il vicesindaco di Arezzo, Gianfrancesco Gamurrini. All'appello mancano alcuni associati ma sono più che legittimate le loro assenze. Penso ad esempio a Manuel Volpi che sta partecipando ad un raduno e sarà impegnato a Lecce così come Lorenzo Gori che è stato designato per una Lazio-Cagliari".

La serata organizzata a Le Vertighe è stata anche l'occasione per ricordare anche figure importanti della sezione aretina come Giancarlo Felici, scomparso lo scorso 24 novembre a cui è stato dedicato un minuto di raccogliemento seguito da un lungo applauso e dalle parole di Sauro Cerofolini e Marcello Nicchi. Spazio poi alle premiazioni dei migliori fischietti e di tutti gli associati che si sono distinti con il loro lavoro e soprattutto la loro passione a cui si sono aggiunte le nuove leve della sezione aretina.

"Proprio oggi si sono svolti gli esami che hanno permesso alla sezione aretina di poter contare su 18 nuovi fischietti - aggiunge Sauro Cerofolini - ad oggi possiamo contare su oltre 200 associati. La sezione aretina vanta anche un'alta percentuale di ragazze nel proprio organico. Sono 13, un numero che supera leggermente la media nazionale".

