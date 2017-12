Nasce l’Arezzo di Matteoni. A ore il passaggio di quote

Nasce l’Arezzo di Matteoni. E’ attesa per oggi la firma davanti al notaio per il passaggio delle quote di maggioranza dalla Neos Solution alla società che Matteoni ha creato ad hoc per gestire il Cavallino.

Come da programma, e come aveva annunciato all’uscita dal summit di Palazzo Cavallo, Matteoni salvo sorprese prenderà le redini della società amaranto prima del 31 dicembre.

L’imprenditore che era stato nominato presidente del cda dell’Unione Sportiva Arezzo avrebbe anche dichiarato sempre davanti al sindaco e Orgoglio Amaranto che intende allargare il cda anche ad un rappresentate del comitato, dell’amministrazione comunale e degli sponsor.

E proprio attorno agli sponsor ruotano alcune possibilità. Non è un mistero l’interesse ma sarebbe meglio dire la vicinanza della famiglia Butali alle sorti del Cavallino. Da parte di alcuni imprenditori aretini è emersa la disponibilità di dare una mano a Matteoni.

L’incognita più grande però resta quella legata al passivo del club. Matteoni ha manifestato l’intenzione di andare avanti nonostante la cifra che ha potuto analizzare dagli incartamenti.

Nelle prossime ore sono attese novità, in primis l’ufficialità del passaggio di quote. Matteoni poi partirà alla volta di Arezzo per assistere, è proprio il caso di dirlo, alla prima partita da proprietario e presidente dell’Arezzo.

