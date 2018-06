Moscardelli-Arezzo prove di rinnovo. L’ex Roberto Gemmi verso Pisa

Può essere la settimana di Davide Moscardelli. Il capitano è atteso in settimana ad Arezzo per discutere il rinnovo di contratto. Una decina di giorni fa c’è stato un primo colloquio con la decisione di incontrarsi dopo le vacanze del numero nove. Il capitano ha manifestato l’intenzione di restare in amaranto. L’Arezzo vuole ancora puntare sul suo giocatore più rappresentativo. Adesso serve trovare l’intesa per mettere tutto nero su bianco.

Al momento l’Arezzo ha ufficializzato il prolungamento di contratto del ’98 Benucci al 2021 e di Cutolo al 2020. Più di un semplice indizio i due rinnovi sul fatto che l’Arezzo voglia puntare sui due giocatori. Legati fino al 30 giugno 2019 figurano al momento Luciani, Foglia, Cenetti, Talarico e Belvisi.

Il legame però non significa automaticamente che resteranno ad Arezzo. Ufficializzato l’allenatore questi si confronterà con Pieroni e Testini. Dal summit potrebbero arrivare conferme o partenza. Non va nemmeno dimenticato il fatto che davanti a offerte importanti qualche giocatore potrebbe partire.

Gli svincolati. L’elenco di chi può già firmare con altri club avendo il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno è corposo. Oltre a Moscardelli ci sono anche De Feudis, Muscat, Ferrario, Cellini, Campagna, Mazzarani e Regolanti. La dirigenza amaranto proverà a trovare un accordo con alcuni di loro tenendo bene a mente il budget. In particolare una chiamata potrebbe arrivare a De Feudis e magari anche a Muscat.

Il centrale maltese però piace in B e in serie C, vedi ad esempio il Pisa. I nerazzurri sarebbero vicini ad un altro ex amaranto. Roberto Gemmi è vicino alla formazione nerazzurra. Potrebbe infatti essere lui il nuovo diesse del Pisa.

Twitter @MatteoMarzotti