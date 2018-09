Il Montecchio espugna Santa Firmina: gialloverdi ko 1-2

Un buon Montecchio sfrutta un primo tempo sotto tono dei locali e passa in vantaggio su un corner ribadito in gol di testa da Baracchi. Sterile la reazione del Santa Firmina che entra con un piglio diverso nella ripresa e pareggia grazie al neo entrato Ciabattini abile a girare in rete una palla spiovuta in area.

Lo stesso Ciabattini poco dopo è costretto ad uscire per infortunio. Bel momento della partita dove con continui capovolgimenti di fronte può succedere di tutto. Alla fine l’episodio arride al Montecchio che trova il vantaggio all’85’ con un tiro da fuori di Volpi. Nel finale vano l’assalto dei locali.

S.FIRMINA: Laurenzi Mariotti Buricchi (Borghesi) Terrazzani Bichi Bianchi Casucci (Ceccherini) Bertini Cini (Ciabattini; Gallese) Del Pace (Postiglione) Del Gamba.

A disposizione: Donnini Casini.

All. Squillantini

MONTECCHIO: Rossi Angori Adiletta Botti Baracchi Burroni Maccheroncini Migliacci Rofani Volpi Cerulo.

All. Giulianini

ARBITRO: Sig Rossi di Firenze.

RETI: 25’ Baracchi 72’ Ciabattini 85’Volpi.