Mercato e non solo: la parola a Pieroni, Testini e Dal Canto. Alle 18 c’è l’Empoli

Conferenza stampa al mattino e nel pomeriggio l’amichevole con l’Empoli (ore 18). Ecco gli impegni nell’agenda dell’Arezzo. Alle 11 nella sala stampa del Comunale è in programma la conferenza a cui prenderanno parte mister e direttori.

Dietro al tavolo si posizioneranno Ermanno Pieroni, Emiliano Testini e Alessandro Dal Canto. I contenuti? Sicuramente si parlerà anche di mercato. D’altronde è il primo appuntamento con la stampa dopo i rumors di una possibile cessione e la chiusura del mercato. Pieroni ha lasciato intendere che le trattative non sono ancore chiuse. Molto dipenderà dai possibili ripescaggi, da finestra extra di mercato e dal fatto che l’Arezzo potrebbe anche pescare tra gli svincolati per portare in rosa un centravanti.

Sarà l’occasione per capire come la società intende muoversi anche perchè in rosa figurano 34 elementi e la lista over è più che al completo. Che dire poi del sogno Floro Flores che più che un tira e molla rischia di diventare una telenovela infinita. Almeno fino a quando Floro non firmerà con la sua nuova società. Meglio fare chiarezza allora dopo dichiarazioni che hanno limitato il sogno ma non spento il desiderio. Certo è che l’Arezzo il terreno lo sta sondando anche con altri profilo.

Nel pomeriggio spazio al test amichevole contro l’Empoli dell’ex Manuel Pasqual. Calcio d’inizio alle 18 al Comunale per un’altra amichevole di prestigio con un club di serie A.

Twitter @MatteoMarzotti