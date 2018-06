Memorial Beatrice: Comunale off limits, il torneo trasloca

Il memorial Beatrice ci sarà anche se in forma rimaneggiata per adesso. Lo stadio Comunale è inagibile per via di alcuni interventi. Ecco allora un trasferimento quanto obbligato non solo di sede ma anche di data.

“Purtroppo non dipende né dall’associazione ‘L’Indiano’ né dalla Uisp di Arezzo che da sempre è al fianco del memorial – spiega Alessandro, figlio di Bruno Beatrice – difficoltà logistiche rendono impossibile poter disputare il torneo allo stadio”.

Il torneo ci sarà comunque questo sabato seppur in forma ridotta. Sarà il campo di via Arno alle 17:30 ad ospitare una serie di partitelle a cui prenderanno parte alcuni ex viola. Dietro l’angolo però c’è un trasferimento.

“E’ probabile che il vero memorial Beatrice venga ospitato dallo stadio Franchi di Firenze a settembre – prosegue Alessandro – avevamo presentato il torneo al Coni alla presenza del presidente Malagò ma queste difficoltà logistiche ci hanno costretto al rinvio e a valutare un’altra sede”.

La famiglia di Bruno Beatrice, ex calciatore della Fiorentina e dell’Arezzo, ha ideato il memorial sei anni fa.

“E’ un modo per ricordare mio padre ma anche per continuare a chiedere giustizia per la sua scomparsa”.

Beatrice infatti scomparse il 16 dicembre del 1987. Come riporta Wikipedia “nel 2005 la procura di Firenze, su richiesta della vedova Gabriella Bernardini Beatrice, aprì un’indagine sulla morte del calciatore (in seguito allargatasi ad altri casi) ipotizzando che questa potesse essere stata determinata dal doping”.

Twitter @MatteoMarzotti