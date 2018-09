Manuel Volpi non si ferma più: dopo 10 anni un arbitro aretino torna in serie A

Manuel Volpi non si ferma più. Lo scorso 26 agosto il fischietto aretino aveva fatto il suo debutto in serie B in Ascoli-Cosenza. Una prima assoluta a cui era seguito il posticipo tra Hellas Verona e Carpi.

Volpi deve aver fatto proprio un’ottima impressione visto che pochi giorni fa ha ricevuto una designazione importante non solo per lui ma anche la sezione aretina guidata da Sauro Cerofolini.

Manuel Volpi è stato designato come quarto uomo in Chievo Verona-Udinese, partita valida per la quinta giornata del campionato di serie A. Calcio d’inizio in programma domenica alle 15. Dirigerà l’incontro Pairetto coadiuvato da Alassio e Di Vuolo, quarto uomo Volpi mentre Aureliano e Manganelli saranno rispettivamente al Var e assistente al Var.

Per la sezione aretina dell’Aia è la fine di un digiuno che durava dal 2008. Da ben 10 anni un arbitro aretino non era di scena in una partita di serie A. L’ultimo fu Paolo Bertini. A Manuel Volpi è andato il grande in bocca al lupo da parte della sezione aretina e del presidente Sauro Cerofolini.

