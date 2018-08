Manuel Volpi debutta in Serie B. Dopo 20 anni un arbitro aretino tra i cadetti

L’ultima volta era accaduto 20 anni fa. All’epoca furono Andrea Guiducci e Paolo Bertini a dirigere un incontro di Serie B. Dal 1998 ad oggi non era più accaduto a nessun fischietto della sezione aretina di tornare tra i cadetti. Il digiuno, se così si può chiamare, è stato spezzato da Manuel Volpi.

Il fischietto aretino è stato designato per la partita tra Ascoli e Cosenza in programma domenica alle 21.

Volpi sarà assistito da Valerio Colarossi della sezione di Roma 2 e da Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore, mentre il quarto ufficiale sarà Andrea Zingarelli di Siena.

Come detto l’appuntamento non ricorreva ormai da 20 anni, quando fu la volta di Andrea Guiducci (attuale componente della CAI) e Paolo Bertini. “A Manuel va il grande in bocca al lupo per la nuova stagione sportiva da parte di tutti gli associati aretini” scriva la sezione AIA di Arezzo.

Twitter @ArezzoNotizie