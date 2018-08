Manganelli in Champions, designato per Stella Rossa-Salisburgo

Dopo l’Europa League ecco l’approdo in Champions. Lorenzo Manganelli, assistente internazionale della sezione Aia Valdarno, sarà impegnato domani sera a Belgrado. Manganelli è stato designato per la gara playoff di Champions tra la Stella Rossa e il Salisburgo.

L’assistente classe 1974 ha infatti mosso i primi passi nel mondo arbitrale come arbitro effettivo della sezione con sede a Montevarchi. Nel 2004 il passaggio tra gli assistenti arbitrali e partendo dalla serie C nel giro di qualche anno è arrivato in A. Tra il 2011 e il 2012 la qualifica di internazionale ed ora un’altra designazione fuori dai confini italiani.

A luglio infatti l’assistente era stato impegnato nel preliminare di Europa League tra Burnley e Aberdeen.

Grande soddisfazione da parte della sezione Aia Valdarno che ha celebrato la designazione di Manganelli tramite un post du Facebook.



