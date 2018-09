Lucchese-Arezzo, le pagelle. Pelagotti e Buglio decisivi

Tre interventi decisivi nel primo tempo e non solo fanno di Pelagotti il migliore in campo dell’Arezzo. Buglio decide con il gol, Belloni si mangia l’ottima prova con il rosso nel finale. Le pagelle degli amaranto che dopo un primo tempo con più ombre che luci hanno tirato fuori una bella prova nella ripresa.

Pelagotti 7 – Decisivo su Jovanovic, puntuale sul tiro da fuori di Bortolussi e sul finire di primo tempo ancora decisivo su Jovanovic.

Luciani 6 – Meno intraprendente del solito quando si tratta di avanzare a cercare il cross, ma in fase di copertura sbarra la strada.

Pelagatti 6,5 – Una sola leggerezza nel corso del primo tempo, per il resto una prova di sostanza e sicurezza non solo in copertura. Vedere per credere il lancio da applausi che illumina il corridoio per Persano.

Pinto 6 – Prestazione ordinata, prende in consegna l’avversario di turno, segue la linea e non concede spazi. Sfiora anche il gol di testa nella ripresa.

Sala 6 – Cerca più il compagno di reparto che la profondità quando prende palla . Nella ripresa si scrolla di dosso un po’ di titubanze e torna ad essere il cursore delle prime apparizioni.

Tassi 5,5 – Sbriga il proprio compito mettendo in campo corsa e ordine, ma senza brillare (Dal 35′ st Buglio 6,5 – Preciso e puntuale sulla respinta corta di Falcone che vale i primi te punti in campionato).

Basit 6 – Più filtro che regista lì in mezzo dove si fa notare per interventi ruvidi ma preziosi.

Foglia 6,5 – A tratti fuori dal gioco nel primo tempo, ma quando prende palla trova spesso il passaggio giusto nello spazio per creare superiorità. Cresce nella ripresa quando ripiega in maniera decisiva per bloccare due occasioni dei padroni di casa.

Bruschi 5,5 – Tra i più attivi fino a quando viene chiamato fuori dalla mischia da un problema fisico (Dal 40′ pt Belloni 5,5 – Meriterebbe almeno un voto in più. Si presenta con un lancio perfetto per Cutolo. Buona velocità e giocate sulla trequarti che contribuiscono a far crescere la pressione amaranto. Suo il tiro da cui nasce il gol ma nel finale perde la testa e rischia più di un turno di stop).

Cutolo 6,5 – Si accende alla mezz’ora quando scalda i guantoni di Falcone. Nella ripresa provvede a invitare palloni e filtranti per i propri compagni.

Persano 5 – Primo tempo davvero opaco, fuori dalla manovra anche se arrivano pochi palloni giocabili (Dal 35′ st Brunori ng).

