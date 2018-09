Lucchese e Arezzo in campo domenica alle 20:30

In campo domenica alle 20:30. Fissato l’orario del calcio d’inizio della prima di campionato tra Lucchese e Arezzo. L’ufficialità è arrivata come previsto nel primo pomeriggio.

Arezzo e Lucchese avevano manifestato fin da subito l’intenzione di esordire domenica in campionato. L’obiettivo era evitare l’esordio infrasettimanale di mercoledì in concomitanza anche con la Champions. E’ stato facile trovare l’accordo e inviare quindi entro le 12 di oggi la richiesta alla Lega di scendere in campo domenica prossima.

Ieri si era parlato dell’ipotesi, confermata dal Cavallino, della possibile inversione di campo. La Lucchese aveva chiesto originariamente di giocare fuori casa la prima per interventi al terreno di gioco. L’Arezzo invece voleva esordire al Comunale. Alla fine però la partita resterà così come è stata programmata. Sarà Lucchese-Arezzo con le due formazioni che scenderanno in campo al Porta Elisa.

L’Arezzo quindi tornerà a Lucca a distanza di un mese dal match di Coppa. Nelle prossime ore l’apertura della prevendita.

Gli orari delle partite. A settembre, ottobre e novembre girone A in campo alle 16.30 e 20.30, a dicembre, gennaio e febbraio alle 14.30 e 18.30. A marzo, aprile e maggio tutte le partite verranno disputate di sabato.

Twitter @MatteoMarzotti