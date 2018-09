L’Arezzo torna in casa dello Sporting Trestina. Alle 17,30 test amichevole

Calcio d’inizio alle 17,30 per l’Arezzo che si spingerà in casa dello Sporting Trestina. Gli amaranto a distanza di oltre quattro anni tornano a Trestina per un test amichevole.

Sarà l’occasione per provare nuovamente gli ultimi acquisti anche perché il test arriva a poche di distanza dalla chiusura del mercato. Una partita per provare nuovamente Pelagatti al centro della difesa ma anche Borghini e poi Salifu. Il centrocampista arrivato dalla Fiorentina sarebbe sulla via della guarigione ed è atteso il suo rientro a pieno regime in prima squadra.

Domani l’Arezzo sosterrà una seduta di allenamento al mattino a Palazzo del Pero. La prossima settimana sarà quella buona per la composizione dei gironi e dei calendari.

Tra l’altro domenica prossima la serie A osserverà un turno di riposo. Un’occasione che porterà l’Empoli giovedì 6 settembre al Comunale. La società amaranto ha confermato nei giorni scorsi l’accordo con il club azzurro.

