Coppa Toscana, il Rassina esce di scena sul più bello

Esce di scena in semifinale il Rassina. I casentinesi cadono per 2-1 in casa del Lanciotto su un terreno in terra battuta dove è andata in scena una vera battaglia.

La prima frazione di gioco termina sullo 0-0. Nel secondo tempo passano i padroni di casa e il Rassina resta in dieci per l'espulsione di Terrazzi. Ci pensa Beoni a pareggiare i conti ma in pieno recupero il Lanciotto aprofitta della superiorità numerica e segna il 2-1.

Termina qui l'avventura in coppa di un Rassina che adesso si getta anima e corpo in campionato dove annovera solo tre punti di ritardo sulla capolista Viciomaggio.

