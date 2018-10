La spinta dei 680 aretini al Franchi: cori, striscioni e l’abbraccio con la squadra

E’ stata una festa amaranto a fine partita per i 680 aretini arrivati al Franchi. Numeri che non sono da tutti in serie C. Vada per la trasferta così vicina e l’orario del calcio d’inizio, ma il numero degli tifosi al seguito del Cavallino è da far invidia.

680 tifosi che nonostante restrizioni, obbligo di tessera e prevendita partita con qualche disagio in più non hanno mancato al derby più sentito della stagione.

Prima della partita, mentre le squadre stavano entrando in campo, in tribuna si sparge la notizia di un gruppo di tifosi bianconeri avrebbe lanciato degli oggetti (si parla di alcuni bicchieri) su alcune auto in transito dei tifosi aretini. Il tutto si sarebbe verificato in prossimità dello stadio con il pronto intervento delle forze dell’ordine.

Soliti sfottò all’indirizzo dei bianconeri, poi via a incitare gli amaranto soprattutto con l’uomo, anzi il doppio uomo in meno. Niente maxi coreografie ad hoc come accaduto negli ultimi due anni ma due striscioni che mettono il dito nella piaga del Siena, il mancato ripescaggio in B come mostra la foto di Sauro Subbiani.

Gli ultimi 25′ sono al cardiopalma. L’Arezzo non riesce a mettere il naso fuori dalla propria metà campo. Il Siena attacca, Pelagotti para il rigore e il settore ospiti esulta come ad un gol. Poi l’urlo liberatorio e quell’abbraccio collettivo con la squadra sotto il settore al 94′. Si torna a casa con qualche certezza in più e un punto che ne vale almeno tre per il morale e non solo.

Articoli correlati:

Dal Canto: “Pari che vale come una grande vittoria”. Magnani: “E’ mancato solo il gol” VIDEO

Siena-Arezzo, le pagelle. Pelagotti decisivo

Un punto che vale oro: l’Arezzo in nove tiene testa al Siena (0-0)

Twitter @ArezzoNotizie