La sezione Aia di Arezzo festeggia 4 nuovi Osservatori Arbitrali

bbandonato il campo, è iniziata ufficialmente oggi una nuova avventura per quattro associati della Sezione di Arezzo che hanno confermato ancora una volta la loro passione per l’arbitraggio e per l’Associazione. Complimenti quindi a Gianluca Maggi, Raffaele Castaldo, Devis Milighetti e Alessio Scacchi (da sinistra a destra nella foto) che hanno brillantemente superato il Corso di qualificazione per Osservatori Arbitrali.

I quattro aretini si sono recati in quel di Livorno dove hanno visionato una gara diretta da una giovane collega per poi procedere alla stesura della consueta relazione. Ritrovatisi poi nella sezione labronica, hanno svolto i quiz tecnici e affrontato un colloquio con Masini dell’Area Formazioni e Baracani, Marchini e Natali della Commissione Regionale Arbitri della Toscana.

