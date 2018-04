La Procura Federale deferisce l’Arezzo per i mancati pagamenti

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, l’Arezzo (Girone A di Serie C) per alcune irregolarità amministrative.

Il Procuratore ha deferito l’Arezzo a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società, Marco Matteoni.

Il deferimento, che non giunge affatto a sorpresa, riguarda il mancato pagamento di stipendi e contributi entro il termine del 16 febbraio. L’Arezzo, considerando che ci sarà l’applicazione della recidiva, rischia quindi un altro -6 in classifica. Verdetto atteso per la fine di aprile.

Per quanto riguarda la penalizzazione di 6 punti inflitta dal Tfn in relazione al ritardo nei pagamenti di dicembre, la società ha presentato ricorso. La sentenza della corte d’appello dovrebbe arrivare nel giro di dieci giorni.

