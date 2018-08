La Cava: “Ho visto un buon Arezzo, adesso gli sponsor”

Alzi la mano chi avrebbe pensato a marzo di tenere testa alla Fiorentina davanti a quasi 5mila persone“. Pochissimi, o forse nessuno, avrebbero risposto alla domanda di Giorgio La Cava che è soddisfatto come non mai di tanti aspetti.

“Del pubblico in generale, della nostra tifoseria e poi anche della squadra – aggiunge La Cava – perché ho visto un Arezzo che davanti ad un avversario di serie A, magari sceso in campo non proprio per giocare al cento per cento, ha fatto vedere buone cose. Serrotti e Sala mi sono piaciuti molto. Credo che la squadra si sia sbloccata, abbia preso sicurezza, e domenica a Pesaro vedremo altri passi in avanti”.

C’è semmai un aspetto che ancora non riesce proprio a far sorridere il maggior azionista del Cavallino, vale a dire gli sponsor. Per adesso i partner si sono limitati a Coppa (Chimera Gold) e le due amichevoli di lusso con Fiorentina e Empoli (Agostini).

“Discorsi aperti ce ne sono molti – sottolinea La Cava – speriamo che dopo il 27 agosto, finite le vacanze, di iniziare a chiudere con chi ha detto di essere interessato. Se non altro per quanto ha fatto questa società per salvare l’Arezzo e programmare il futuro”.

E proprio riguardo al futuro il maggior azionista dell’Arezzo attende una risposta dalla piazza. Anche perché l’ipotesi di cedere una parte di quote ad imprenditori aretini – in passato si era parlato del 20% – non è certo tramontata. Certo è che la possibilità di nuovi ingressi si lega agli sviluppi delle ultime ore. In particolare al possibile interesse della cordata Minetti-Corradi che a marzo si era già fatta avanti.

All’epoca il conto era salato. Oggi invece sono in ordine e con un programma su base triennale.

“Io parlo con tutti – risponde La Cava alla domanda su eventuali new entry – in certi ambienti poi si finisce a parlare e a incontrare le solite persone. Il calcio è anche uno sport che aiuta a socializzare. Ad ogni modo per il momento siamo concentrati sul discorso sponsor”.

Twitter @MatteoMarzotti