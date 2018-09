“In campo senza timore”. Dal Canto alla vigilia del derby con il Pisa

“In campo per giocarcela, con la testa libera“. Così Dal Canto invita i suoi uomini ad affrontare il derby di domani all’Arena Garibaldi. All’appello mancherà ancora Salifu oltre a Zini, Mosti, Burzigotti e lo squalificato Belloni mentre rientrerà Serrotti.

I punti fermi sono la difesa a quattro e la mediana a tre. In attacco trequartista o tridente?

“Devo valutare ancora alcuni aspetti – ha risposto Dal Canto – perdiamo alcuni elementi ma ne recuperiamo altri“.

Potrebbe cambiare qualcosa anche per il modulo del Pisa?

“Le valutazioni su un avversario possono esserci e possono influire su alcuni aspetti – ha aggiunto Dal Canto – sicuramente il 3-5-2 è un modulo fastidioso da affrontare. Il risultato finale non è dettato solo dalla tattica ma anche dai giocatori. Altrimenti se funzionasse un solo schema adotteremo tutti quello“.

Moscardelli sarà l’osservato speciale.

“E’ un ottimo calciatore e non lo scopro certo io. Ho giocato contro di lui in carriera. Dispiaciuto per la sua partenza? La società ha deciso di seguire una certa linea. Se fosse rimasto oggi parleremo d’altro. Pensiamo a noi non a cosa sarebbe potuto essere“.

Basit che a Lucca si è ben comportato all’esordio potrebbe partire ancora dall’inizio?

“Vediamo. Basit è un giocatore che ho visto in azione nel campionato Primavera e lo abbiamo voluto. Fornisce spessore e cattiveria e a mio avviso se non continua ad impegnarsi così può fare molta strada“.

Peccato l’assenza di Belloni…

“E’ un giocatore che viene da una categoria superiore e si vede per tecnica e velocità. Purtroppo dovrà scontare la prima delle due giornate di squalifica“.

Twitter @MatteoMarzotti