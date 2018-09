Giovedì all’Arena Eden la presentazione della prima squadra amaranto

Giovedì 20 settembre appuntamento all’arena Eden di Arezzo dove la società amaranto presenterà la prima squadra. Un appuntamento che seguirà a quello in programma nel pomeriggio quando la società presenterà allo stadio le tre divise per la stagione 2018/2019.

Insieme ai dirigenti del Cavallino anche i rappresentanti degli sponsor che compaiono sulle maglie. La presentazione all’interno dell’Arena Eden prenderà il via nel tardo pomeriggio, a partire dalle 19. Un aperitivo insieme e poi via alla sfilata dei giocatori della prima squadra e allo staff tecnico e ai dirigenti della SS Arezzo per una serata che vuole dare ancorano slancio al campionato appena iniziato del Cavallino.

