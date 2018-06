Giornata di festa per il Csi di Arezzo con le premiazioni del calcio a 5

Una giornata di festa per il movimento del calcio a 5 aretino. Le formazioni giovanili iscritte al torneo organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Arezzo si sono radunata presso la struttura dell’oratorio Don Bosco di San Leo. Tutti in fila per ritirare i premi non sono personali ma anche di squadra. Tanto entusiasmo, trofei per tutti e la promessa dei baby calciatori di proseguire l’attività con il Csi.

Una menzione speciale la meritano le squadre dello Staggiano che hanno conquistato il pass per il torneo nazionale di calcio a 5 che si terrà nei prossimi giorni a Casenatico.

