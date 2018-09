Giorico: “Gol del pari irregolare”. Dal Canto: “Meno brillanti, ma complimenti ai ragazzi”

Non sono mancate le proteste a fine partita. Il gol di Buglio che è valso il pari ha portato in sala stampa tutta l’amarezza dell’Arzachena nelle parole di Mauro Giorico.

“Avremmo meritato almeno un punto – ha detto il tecnico dell’Arzachena – l’amarezza più grande è dovuta al gol del pari dell’Arezzo. Non capisco come sia stato possibile non vedere un giocatore che era oltre la linea difensiva di almeno un metro. L’errore di valutazione dispiace ancor più del gol preso allo scadere. Non ho nulla contro l’arbitro, ma il guardalinee poteva collaborare attivamente e segnalare l’irregolarità. Chi ha seguito la partita da casa lo ha visto. Ad ogni modo complimenti ai miei ragazzi. Avremmo meritato almeno un punto venendo in casa dell’Arezzo con cinque assenti tra i titolari“.

Soddisfatto Alessandro Dal Canto che tuttavia sottolinea alcuni aspetti non proprio positivi nella prova dei suoi ragazzi.



“Sono contento per la vittoria meno per la prestazione – ha spiegato Dal Canto – aver scelto lo stesso undici di Pisa ci ha tolto forse un po’ di brillantezza. Errore mio aver fatto annaffiare il terreno di gioco, i ragazzi si sono lamentati di un campo ‘pastoso‘. Lo era per noi e per i nostri avversari certo, ma noi venivamo da un turno infrasettimanale“.

Dal Canto poi parla della prova del reparto offensivo.

“Dobbiamo essere più cinici. Abbiamo avuto almeno 12 occasioni da gol. Brunori? Giocando contro una difesa a tre gli ho chiesto di allargarsi per creare spazio. Nel finale ho scelto Persano perché serviva fisicità. Ho pensato che avremmo cercato i lanci lunghi. Non sono un mago ma è andata bene perché sono stati bravi i ragazzi“.



