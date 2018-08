Floro Flores chiude: “Mai ricevuto offerte dall’Arezzo”

L’attaccante che dopo la rescissione con il Chievo si sta allenando con un club di serie D interviene non solo tramite Tuttomeecatoweb.

Floro Flores tramite anche i propri canali social prova a fare chiarezza circa le ultime indiscrezioni di mercato.

“Al Chievo mon mi hanno trattato benissimo. L’allenatore voleva che restassi, la società meno e io non voglio essere un peso per nessuno. A trentacinque anni non posso farmi prendere in giro da chi ha iniziato a fare calcio ora. Ero anche disposto a spalmare l’ingaggio. Dopo l’amichevole contro il Napoli non ho capito più niente. Poi uno mi raccontava una cosa e un altro un’altra ancora. La risoluzione è stata dettata dall’orgoglio. Non mi faccio trattare come uno stupido. Comunque ringrazio il mister”.

Floro Flores spiega che se dovesse approdare in C lo farebbe solo ad Arezzo ma che dal club amaranto non ha ricevuto alcuna offerta.

Ed ecco la risposta data a un tifoso sui propri account social: ”non dovete corteggiarmi, io amo Arezzo. Però se non fanno le offerte non devi prendertela con me ma con Pieroni, che fa il mio nome solo per tenervi buoni”.

Di fatto alcuni contatti c’erano stati ma le cifre troppo elevate hanno reso impossibile una trattativa che è quindi rimasta un sogno irrealizzabile.

Il mercato va avanti e da qui al 31 agosto quando chiuderà l’Arezzo cerca una punta oltre a sfoltire la rosa.

Twitter @MatteoMarzotti