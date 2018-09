Sono tornati al lavoro da oltre un mese i fischietti aretini. La sezione Aia di Arezzo con i suoi oltre 200 associati sta proseguendo gli allenamenti nella sede del campo da rugby di via dell’Acropoli.

Dai fischietti impegnati per i campionati giovanili, passando per i dilettanti, i campionati regionali, e poi gli “scambi” arrivando poi ai professionisti dalla C alla serie A.

