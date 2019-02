Doppietta di Meoni e un gol di Pastore regalano la coppa al Palazzo del Pero

Il Palazzo del Pero conquista la 22esima edizione della coppa provinciale di Terza categoria dopo 90’ davvero intensi sul neutro del Villaggio Amaranto. La finale contro il Kerigma, formazione nata nell’estate scorsa ed espressione di Ponticino, Laterina, Pieve a Maiano e Casanuova, si gioca davanti ad un nutrito gruppo di spettatori.

L’incontro è vivace e si gioca su buoni ritmi. Il Palazzo del Pero tiene il Kerigma nella propria metà campo, ma l’unica vera occasione pericolosa è un tiro dal limite di Giovacchini al 7’ che esce a lato. Sempre Giovacchini al 31’ sceglie il tempo giusto per inserirsi trovando il cross di Meoni, ma Mondò esce e gli sbarra la strada. Il Kerigma non sta a guardare e risponde giocando palla a terra, soprattutto con Rosai. I ragazzi di Poponcini sfiorano il gol con Basetti che con un bel tiro dalla distanza per poco non beffa Nencetti. Nei minuti finali del primo tempo al termine di una mischia in area biancoverde Nofri riceve palla all’altezza del vertice dell’area piccola ma Nencetti manda in angolo. Si va al riposo sullo 0-0.

Al rientro in campo ecco il gol. Meoni dal limite con un diagonale preciso batte Mondò. Il Kerigma non si abbatte e replica al 18’ con Margiacchi che parte dalla sinistra, si accentra e lascia partire un tiro che Nencetti alza quanto basta sulla traversa. Ci prova anche Basetti con un colpo di testa che Nencetti sventa. La partita resta comunque in equilibrio fino all’82’ quando Giovacchini innesca il contropiede: Diouf riceve palla e serve Meoni che infila in porta il pallone del 2-0. All’87’ si chiudono i giochi. C’è sempre lo zampino di Meoni che dalla sinistra crossa in area per Pastore che di prima intenzione batte Mondò per il 3-0 finale. Poco importa se al 94’ Ercolano fallisce un penalty.

La coppa provinciale resta quindi in Valtiberina visto che lo scorso anno fu la Monterchiese Ercolana a conquistare il trofeo contro il Pestello. Il Palazzo del Pero rappresenterà la delegazione aretina nella fase regionale contro le altre formazioni toscane vincitrici della coppa di terza categoria nelle altre delegazioni.

Coppa Provinciale Terza Provinciale [Albo d’oro ultime edizioni]

2017-2018: Pestello - Monterchiese Ercolana 0-1 d.t.s.

2016-2017: Lorese - Pietraia 2-0

2015-2016: Monsigliolo - San Marco 3-0

