Fani porta la Sinalunghese in serie D. Pratovecchio in Eccellenza

La Sinalunghese di Roberto Fani sale in serie D. Il tecnico aretino mette a segno un altro salto di categoria passando dai playoff. Dopo aver portato la Sansovino dall’Eccellenza in D tramite gli spareggi, Fani realizza un altro bis.

La vittoria per 3-0 dell’andata contro il Classe dava buone garanzie. La formazione ravvenate però ha provato a ribaltare il punteggio. Noschese e De Rose permettono al Classe di andare sul 2-0. A pochi minuti dal termine la Sinalunghese resta anche in nove per le espulsioni di Calveri e Vasseur. Gli uomini di Fani resistono e alla fine può iniziare la festa.

Una festa che coinvolge anche il Casentino. Il Pratovecchio a questo punto è certo di salire in Eccellenza. Il posto liberato in Eccellenza dalla Sinalunghese sarà occupato dai rossoneri. Il Pratovecchio ne ha dato subito notizia tramite la propria pagina Facebook. Una festa che cancella l’amarezza per aver perso prima lo spareggio con il Foiano per la vittoria del campionato e il ko nei playoff regionali.



Twitter @MatteoMarzotti