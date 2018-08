Eccellenza e Promozione: derby, orari e soste della prossima stagione

Non mancano le novità scorrendo i calendari 2018/2019 di Eccellenza e Promozione. La prima riguarda la sosta nel mese di ottobre. Per due settimane Eccellenza e Promozione si fermeranno. Niente partite quindi domenica 14 ottobre.

Inizio e soste. Si parte per l’Eccellenza il 9 settembre e il campionato terminerà il 28 aprile. Campionato fermo il 14 ottobre, dal 23 dicembre al 6 gennaio, e poi il 14 e il 21 aprile.

In Promozione prima giornata il 16 settembre, ultima il 5 maggio. Sosta domenica 14 ottobre, dal 23 dicembre al 6 gennaio, il 14 e il 21 aprile.

Così la prima giornata delle aretine. Debutta in casa la Baldaccio contro la Lastrigiana così come la Castiglionese contro la Fortis Juventus. Subito un derby a Bucine con i locali contro il Foiano. Il Pratovecchio debutterà a Porta Romana.

Il Cortona Camucia esordirà in casa dell’Alleanza Giovanile, il Subbiano facendo visita all’Audax Rufina. La Castelnuovese ospiterà il Firenze Ovest, mentre l’Arno Laterina sarà in casa della Chiantigiana. Il Soci riceverà il Mazzola Valdarbia mentre la Terranuova Traiana il Montalcino. Trasferta per il Bibbiena in casa dello Sport Club Asta.

Articoli correlati:

Calendari, scarica quello della tua squadra

Twitter @MatteoMarzotti