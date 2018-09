Eccellenza, in campo per il ritorno del primo turno di Coppa. Il programma delle aretine

Scendono in campo domani le formazioni di Eccellenza per gli incontri di ritorno del primo turno di Coppa. Risultati ancora in bilico e altri che permettono già di fare alcuni calcoli. Ecco cosa propone il programma del mercoledì dei dilettanti.

Foiano e Castiglionese ripartono dal pari dell’andata (1-1). Gli amaranto saranno di scena alle 20:45 a Cesa contro i gialloviola. Il “Santa Lucia” è stato scelto vista l’indisponibilità del Faralli e l’illuminazione non adeguata de La Nave. Il Foiano deve vincere o pareggiare con almeno due gol. Per i gialloviola può andare bene anche lo 0-0. Di certo entrambi i tecnici cercheranno soprattutto di far ruotare i propri organici e cercare ulteriore velocità nelle rispettive manovre.

La Baldaccio è già in vantaggio. Gli anghiaresi andranno a Pratovecchio alle 20:30 forti del 2-0 dell’andata. Attenzione però perchè i casentinesi hanno fermato sul punteggio di 1-1, in trasferta, il Porta Romana. La Baldaccio invece deve cancellare il ko interno con la Lastrigiana (0-3). Il Pratovecchio deve cercare l’impresa, vale a dire vincere 2-0 per andare ai rigori o, meglio ancora, vincere con almeno tre gol di scarto. Difficile ma non impossibile.

Bucinese in guardia contro il Valdarno (2-1). Alle 21 un nuovo derby in valdarno con i gialloblù che attendono i ragazzi di mister Nardi. Gli arancioverdi sono partiti forte: vittoria in coppa e pari con il Foiano all’esordio in campionato. Il Valdarno si è riscattato vincendo domenica con gol di Bastianelli all’Antella. Spazio ad alcuni avvicendamenti per una partita più che mai aperta nonotante il 2-1 dell’andata per la Bucinese.

