Eccellenza, Badesse riammesso. Calendario da riscrivere per il girone B

Il Badesse torna in Eccellenza. Questa la decisione presa dal Collegio di Garanzia presso il CONI. La società senese, scivolata in Promozione al termine della scorsa stagione, aveva presentato ricorso, poi respinto.

Il Badesse confidava nel fatto che il caso delle combine tra i dilettanti potesse portare al ripescaggio. Nulla da fare invece. Alla fine ad essere riammessa è stata la Bucinese. Il Badesse ha presentato ricorso contro la decisione avversa della Lnd. Ieri è quindi arrivato l’ok all’ammissione in sovrannumero nel prossimo campionato di Eccellenza.

E Adesso? “In caso di inserimento della Badesse in Eccellenza, non ci saranno altri ripescati” aveva detto Paolo Mangini, presidente comitato toscano dei dilettanti. A questo punto il girone B di Eccellenza, quello con le aretine passerà a 17 squadre.

Ciò significa che il calendario dovrà essere riscritto. Per rispettare la data dell’ultima giornata sarà necessario introdurre almeno quattro turni infrasettimanali. Tra poche ore prenderà il via la Coppa e a questo punto il Badesse, che non giocherà a Montespertoli, resterà ai box. Tutte le altre squadre di Eccellenza saranno regolarmente in campo in attesa di novità da parte della lega dilettanti.

Twitter @MatteoMarzotti