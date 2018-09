E’ morto Italo Gori, calcio aretino in lutto per la scomparsa del tecnico

Si è arreso dopo una lunga malattia Italo Gori, anzi mister Italo come lo hanno chiamato per anni i suoi ragazzi. Aveva 77 anni ed è stato uno tra gli allenatori più conosciuti e apprezzati nel panorama del calcio giovanile.

La malattia non gli aveva certo impedito di interrompere quella passione per il calcio e in particolare per il settore giovanile, anzi. Italo Gori aveva proseguito una carriera decennale arrivando poche stagioni fa a Santa Firmina. Dal San Leo all’Union Team Chimera, passando anche per Battifolle e Union Team Chimera.

Poche stagioni fa la chiamata del Santa Firmina. Una nuova esperienza con la scuola calcio all’insegna di vittorie ma soprattutto apprezzamenti per quel suo modo di insegnare senza alzare la voce, senza guardare solo al risultato finale.

“Un educatore prima anche che un allenatore di calcio” scrive la società gialloverde nel messaggio con cui si stringe attorno alla famiglia del tecnico. Tanti i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti sui social. Italo Gori d’altronde ha allenato più di una generazione di aretini che adesso lo ricordano.

Alla famiglia di Italo Gori le più sentite condoglianze da parte della redazione di Arezzo Notizie.



