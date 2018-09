Dilettanti, mercoledì di Coppa per Promozione e Prima categoria

Mercoledì di Coppa per i dilettanti che scendono in campo fin dal pomeriggio. Per la Promozione la Prima categoria è in programma la terza e ultima giornata dei triangolari. Il programma e gli orari del calcio d’inizio.

Coppa Italia Promozione, triangolari

Risultato Classifica Bibbiena – Pontassieve 0 – 0 Bibbiena 2 Soci Casentino – Bibbiena 0 – 0 Pontassieve 1 Pontassieve – Soci Casentino ore 18 Soci Casentino 1

Risultato Classifica Arno C. Laterina – Castelnuovese 3 – 0 Arno C. Laterina 3 Castelnuovese – Terranuova T. 0 – 1 Terranuova T. 3 Terranuova T. – Arno C. Laterina 19/09 Castelnuovese 0

Risultato Classifica Cortona C. – M.M. Subbiano 0 – 0 Nuova S. Chiusi 3 Nuova S. Chiusi – Cortona C. 2 – 1 Cortona C. 1 M.M. Subbiano – Nuova S. Chiusi ore 15:30 M.M. Subbiano 1

Coppa Toscana Prima Categoria, i triangolari

Risultato Classifica Olimpic Sansovino – Lucignano 0 – 2 Lucignano 3 Tegoleto – Olimpic Sansovino 1 – 2 O. Sansovino 3 Lucignano – Tegoleto ore 21:00 Tegoleto 0

Risultato Classifica M.C. Valdichiana – Montagnano 0 – 1 Alberoro 3 Alberoro – M.C. Valdichiana 2 – 0 Montagnano 3 Montagnano – Alberoro 26/09 M.C. Valdichiana 0

Risultato Classifica Fratta S. Caterina – Spoiano 2 – 0 Fratta S. Caterina 3 Spoiano – Viciomaggio 1 – 2 Viciomaggio 3 Viciomaggio – Fratta S. Caterina ore 20:45 a Cesa Spoiano 0

Risultato Classifica Capolona Quarata – Sulpizia 0 – 0 Capolona Quarata 2 Rassina – Capolona Quarata 1 – 1 Sulpizia 1 Sulpizia – Rassina ore 20:30 Rassina 1

Risultato Classifica Ambra – Arezzo F.A. 0 – 1 Arezzo F.A. 3 Vaggio P. – Ambra 0 – 1 Ambra 3 Arezzo F.A. – Vaggio P. ore 20:30 Vaggio P. 0

