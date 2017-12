Dilettanti, le classifiche marcatori dall’Eccellenza alla Terza Categoria

Lo speciale calcio dilettanti di Arezzo Notizie prosegue con le classifiche dei marcatori dall’Eccellenza fino alla Terza Categoria.

Eccellenza girone B

15 reti: Guidotti (Fortis Juventus).

12 reti: Bianchi (Lastrigiana).

11 reti: Terzi (Baldaccio Bruni).

10 reti: Mencagli (Valdarno).

7 reti: Vecchi (Porta Romana), Manganiello (Zenith Audax), Vezzi (Sestese), Lucatti (Sinalunghese), Marabese (Badesse).

6 reti: Bellini (Grassina), Bettazzi (Sestese), Kamberi (Porta Romana), Vasseur (Sinalunghese), Marzierli (Aglianese), Betti (Fortis Juventus), De Gori (Aglianese).

5 reti: Di Tommaso (Lastrigiana), Duranti (Castiglionese), Marabese (Badesse), Baccini (Grassina) Cragno (Grassina), Riccobono (Porta Romana).

4 reti: Mazzoni (Jolly Montemurlo), Bartolozzi (Signa).

3 reti: Santini (Porta Romana), Simoni (Bucinese), Poponcini (Baldaccio Bruni), Quadroni (Baldaccio Bruni), (Fortis Juventus), Bruni (Grassina) Gambineri (Signa) Adamo (Bucinese), Menchetti (Castiglionese), Berti (Bucinese), Silva Reis (Zenith Audax), Serotti (Fortis Juventus).

2 reti: Caschetto (Grassina), Bandini, Tounkara (Bucinese) Montagnoli (Sinalunghese), Rontini (Antella 99), Iarrusso, Ba (Bucinese), Caroti (Lastrigiana), Mazzoni (Antella 99), Ammannati (Sestese), Merciai (Antella 99), Donattini (Fortis Juventus), Melani (Zenith Audax), Pagliantini (Badesse), Nardoni (Zenith Audax), Pecchioli (Porta Romana), Mencagli (Valdarno).



Promozione girone B

11 reti: Monaci (Nuova A.C. Foiano).

10 reti: Mugnai (Chiantigiana).

8 reti: Dati (M.M. Subbiano), D’Onofrio (Olimpic Sansovino).

7 reti: Fontanelli (Chiantigiana), Capacci M. (Pratovecchio), Benedetto (Terranuova Traiana).

6 reti: Sacconi (Arno C. Laterina), Salinardi, Angelotti (Castelnuovese), Casini (Nuova A.C. Foiano).

5 reti: Renna (Pontassieve), Falsini (Bibbiena), Giannelli (Audax Rufina), Arapi (Spoiano).

4 reti: Bastianelli (Nuova S. Chiusi), Rossetti (Spoiano).

3 reti: Lazzeroni (Olimpic Sansovino), Starnini (Cortona Camucia), Cipriani (Pratovecchio), Fantechi (Pontassieve), Ganje (Nuova S. Chiusi), Chiucini (Nuova A.C. Foiano), Rotelli (Bibbiena), Silvestri (Chiantigiana).

2 reti: Benucci (Castelnuovese), Sangalli (Castelnuovese), Corsi (Castelnuovese), Chisci (Terranuova Traiana), Mattesini (Arno C. Laterina), Renzi (Arno C. Laterina), Massai (Arno C. Laterina), Mercati (Bibbiena), Andreini (Bibbiena), Mengoni (Bibbiena), Sorbini (Pratovecchio), Righini (Audax Rufina), Renai (Audax Rufina), Pratesi (Audax Rufina), Galantini (Audax Rufina), Ba- chi (Pontassieve), Paoletti (Pontassieve), Pianigiani (Nuova A.C. Foiano), Benucci (Pratovecchio), Sorbini (Pratovecchio), Bianconi (Cortona Camucia), Turchi (Firenze Ovest), Thiam (Firenze Ovest), Marcelli (Firenze Ovest), Vestri (Olimpia Palazzolo), Guerrini (Olimpia Palazzolo), Bernardini (Subbiano).



Prima Categoria girone E

11 reti: Ballone (Alberoro).

9 reti: Boncompagni (Sulpizia).

7 reti: Bocchetti (Fratta S. Caterina), Ceramelli (Soci Casentino), D’Addario (Fontebelverde), Mostacci (Tegoleto), Pistella (Bettolle).

6 reti: Bighellini (Atletico Levane), Fabbriciani (M.C. Valdichiana).

5 reti: El Bassraoui (Torrita), Fabbro (M.C. Valdichiana), Fini (Bibbienese), Ristori (Rassina).

4 reti: Bonci (Tegoleto), Ciabatti (Poppi), Cini (Capolona Quarata), De Matteo U. (M.C. Valdichiana), Dyla (Fratta S. Caterina), Marzi (Soci Casentino), Salvadori (Mc Valdichiana).

3 reti: Bartolini (Bibbienese), Brogi (Bibbienese), Dodaj (Torrita), Foianesi (Lucignano), Gironi M. (Fratta S. Caterina), Guadagnoli (Poppi), Inciocchi (Bettolle), Marri (Sulpizia), Mulas (Torrita), Piccardi (Sulpizia), Pinzi (Fontebelverde), Shabani (Rassina), Torzoni (Torrita).

Seconda Categoria girone L

15 reti: Aliberti (Santa Firmina).

10 reti: Bracci (Lorese), Cardinali (Fulgor Castelfranco), Ciobanu (Viciomaggio).

8 reti: Rubechini (Viciomaggio).

7 reti: Bertini (Olmoponte), Bonchi (Lorese), Pastore (Tuscar), Rossi (Pergine), Sodiq (Arezzo F.A.).

6 reti: Cacioli (Santa Firmina), Caneschi (Olmoponte), Del Pace (Santa Firmina), Menchetti (Pieve al Toppo).

5 reti: Balò (Atletico Figline), Mama (Fulgor Castelfranco), Sou- mahoro (Arezzo F.A.).

4 reti: Bardelli (Arezzo F.A.), Cioncolini (Pergine), Faralli (Viciomaggio), Marraghini (Battifolle), Mazzetti (Montemignaio), Nicotra (Arezzo F.A.), Righeschi (Cavriglia), Sbragi (Fulgor Castelfranco).



Seconda Categoria girone N

10 reti: Sina (Circolo Fratticciola).

8 reti: D’Auria (Terontola), Erpici (Badia Agnano), Marchi (Guazzino).

7 reti: Chimezie (Virtus Chianciano).

6 reti: Bellandi (Tressa), Pulcinelli (Guazzino), Volpi (Acquaviva).

5 reti: Bernetti (Pienza), Brusco (Atletico Piazze), Convito (Geggiano), Feri L. (Città di Chiusi), Pacchiacucchi (Montecchio), Turchi (Montecchio).

4 reti: Baracchi (Montecchio), Biscaro Parrini (Virtus Chianciano), Cicchelli (Atletico Piazze), Ferretti G. (Città di Chiusi), Ismaili (Terontola), La Ferla (Montagnano), Maggini (Montagnano), Meloni (Atletico Piazze), Nuti (Tressa), Nutu (Atletico Piazze), Ponticelli (Voluntas Trequanda).



Terza Categoria

9 reti: Lapini (Indomita Quarata).

8 reti: Macchini (Pietraia), Thiam (Sangiustinese).

7 reti: Giustelli (Badia a Roti).

6 reti: Alunno (San Marco), Gimmeli (Pestello).

5 reti: Brunacci (Fortis Arezzo), Hamiti (Pietraia).

4 reti: Banchetti (Fortis Arezzo), Bardelli (Indomita Quarata), Coradeschi (Pestello), Fejzai (Badia a Roti).

3 reti: Allegria (Monsigliolo), Balducci (Pietraia), Calzini (Monsigliolo), Di Francesco (Atletico Valdambra), Gattobigio (Indomita Quarata), Gelli (Fortis Arezzo), Gangheri (Indomita Quarata), Miniati (Monsigliolo), Ornani (Pestello), Pontanari (Atletico Valdambra), Rossi (San Marco), Traorè (Fortis Arezzo).

2 reti: Banini A. (Pietraia), Bastianelli T. (San Marco), Benedetti (Ercolana Monterchiese), Casucci (Fortis Arezzo), Cocco (Badia a Roti), Coradeschi (San Marco), D’Alterio (Sangiustinese), Daveri (indomita Quarata), Hoxha (Atletico Valdambra), Martelli (Badia a Roti), Massetti (Ercolana Monterchiese), Morelli (Fortis Arezzo), Parascandalo (Atletico Valdambra), Pasotti (San Marco), Pinti (Pestello), Romanazzo (San Marco), Rossi (Fortis Arezzo), Scarpanti (Pietraia), Staiano (Atletico Valdambra).

