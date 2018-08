Dilettanti, domani il giorno dei calendari di Eccellenza e Promozione

Saranno pubblicati nel pomeriggio di domani i calendari dei campionati dilettanti. Spazio in primis a Eccellenza, Promozione e Juniores regionali. Nei prossimi giorni anche Prima e Seconda categoria.

Massima attenzione e grande curiosità quindi per le aretine in Eccellenza. Baldaccio Bruni, Castiglionese, Bucinese, Foiano e Pratovecchio che faranno il loro esordio ufficiale il 2 settembre con la Coppa.

Stessa data per il primo impegno ufficiale della stagione per la Promozione. Anche qui dilettanti in campo il 2 settembre per la Coppa. La truppa delle aretine è a dir poco numerosa e agguerrita. Ben 7 le aretine tutte ben attrezzate e con obiettivi di alta classifica.

