Dilettanti, ancora in palio il titolo di campione d’inverno. Il quadro dalla Promozione alla Seconda

Il titolo di campione d’inverno è ancora in bilico. Solo in Eccellenza è stato assegnato. Certo, ciò che conta è la classifica a maggio. Di fatto però chi al giro di boa è lassù nei primi piani ha ovviamente buone probabilità. La situazione però è quanti mai in bilico tra i dilettanti che partecipano ai campionato di Promozione, Prima e Seconda categoria.

Rebus in Promozione. Cinque le formazioni in appena tre punti. In testa figurano a pari merito il Foiano e il Pratovecchio. Alla ripresa del campionato tra l’altro andrà in scena come ultima giornata del girone di andata proprio il big match. Il Pratovecchio ospiterà gli amaranto per una sfida da non perdere. Solo un pareggio potrebbe far ben sperare le inseguitrici Bibbiena, Arno Castiglioni Laterina e Audax Rufina.

In Prima categoria al Soci serve un punto in casa contro il Lucignano per sorridere. Dietro solo il Bettolle atteso dalla Fratta Santa Caterina può ambire al sorpasso.

Nel girone L di Seconda categoria sono in tre a lottare per il primo posto. Il Viciomaggio è andato in vacanza con il primo posto grazie alla vittoria nel recupero. L’Olmoponte e la Fulgor Castelfranco restano rispettivamente a meno due e tre punti. Alla ripresa la capolista sembra avere i favori del pronostico dovendo affrontare una Tuscar che naviga nei bassifondi.

Nel girone N il Montagnano di Brilli è al vertice insieme al Pienza con 30 punti, poi Virtus Chianciano e Tressa 28. Alla ripresa del campionato per i torelli come avversario ci sarà il Montecchio in casa, mentre per il Pienza l’avversario sarà l’Atletico Piazze quinta della classe.

